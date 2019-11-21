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تحدث النجم رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني المصري الأولمبي اليوم الخميس عن المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، والتي سوف تجمعه مع نظيره منتخب كوت ديفوار مساء يوم غداً الجمعة على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال تصريحات رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، حيث جاءت هذه التصريحات على النحو التالي:

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الجماهير حافز قوي لإعطاء كل ما لدينا، ووجودهم يُضيف لنا بدرجة كبيرة، ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم.

الجماهير تشعر بالمسؤولية تجاه البطولة التي تُقام على ملعبنا، لذلك فضلوا التواجد في ملعب القاهرة أمام الكاميرون بدلاً من الذهاب إلى برج العرب لمشاهدة المنتخب الأول ونشكرهم على حضورهم.

محمد صلاح أجرى اتصالاً هاتفياً بي أمس للتهنئة على التأهل للأوليمبياد.

الوقت حالياً ليس مُناسب للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو، علينا أن نُعطي “الرجال” الموجودة حالياً حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة، وبعدها نتحدث عن من ينضم.

أثق في زملائي والفريق بأكمله للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

سعداء بالتواجد في النهائي والتأهل إلى أولمبياد طوكيو وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية.

أشكر الله على أننا كنا سبباً في إسعاد الشعب المصري، وسوف نُحاول المواصلة من خلال التتويج بالبطولة غداً.

حققنا الهدف الأول من خلال الوصول إلى أولمبياد طوكيو، والآن طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب غداً.

يُذكر أن النجم رمضان صبحي تألق بشكل ملفت للغاية مع منتخب مصر الأولمبي خلال النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، حيث كان قائداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس مجرد لاعب يحمل شارة القيادة.

وهو الأمر الذي فتح الباب مجدداً لعودته إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة بعد نهاية فترة إعارته مع الأهلي، إضافة إلى نهاية مشوار المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

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