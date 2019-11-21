شوقي غريب: الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

Advertisements

حسم الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأولمبي كل الجدل القائم في الأيام الماضية، وذلك بخصوص إمكانية ضم النجم محمد صلاح إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وأكد الكابتن شوقي غريب خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية من أجل الحديث عن موضوع ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً مساء يوم غداً الجمعة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

وإليكم الآن تصريحات الكابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً:

أحترم محمد صلاح جداً، فهو لاعب كبير وفخر لمصر، ولكن الوقت لا يزال مبكراً جداً للحديث عن الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

الحمد الله أننا موجودين وعلم مصر موجود في المباراة النهائية، نُبارك لمنتخب كوت ديفوار أيضاً الوصول إلى المباراة النهائية.

الطرفان يستحقان الوصول إلى المباراة النهائية، أتمنى أن تستمع الجماهير المصرية غداً باللقاء، هدفنا الرئيسي الآن هو التتويج باللقب بعدما نجحنا في تحقيق هدفنا الأول من خلال الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

انتقاد الأداء أو إعداد الفريق وضع صحي موجود، كل شخص من حقه أن ينتقد عندما يكون ذلك الانتقاد بخصوص عمل فني نستفاد منه، أما إذا كانت انتقادات غير فنية لا نلتفت لها، المباراة بها كل شيء، أتمنى أن يكون لنا الحظ وجزء من التوفيق من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

المنتخب سيُحافظ على نفس الأداء، وسنُقدم تاريخاً جديداً ومشرفاً للفراعنة، وخاصة وأننا كنا نبكي منذ 4 أشهر بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية للكبار.

أتمنى انضمام عدد كبير من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى المنتخب الأول الفترة القادمة، من أجل الوصول إلى كأس العالم 2022 واستعادة هيبة الكرة المصرية مجدداً.

الطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول أمام جنوب أفريقيا اختلفت عن الشوط الثاني، عمار حمدي منحنا حرية التحرك في ظهر نجوم جنوب أفريقيا.

أتمنى أن نرد الجميل للجماهير المصرية، وأقول للجماهير تعالوا إلى ملعب القاهرة الدولي وسوف نُسعدكم إن شاء الله.

منتخب كوت ديفوار منتخب كبير، ووصل إلى النهائي مثلنا ولديه لاعبين مميزين للغاية، أتمنى أن نُقدم مباراة كبيرة تليق بسمعة كرة القدم الأفريقية.

إقرأ أيضاً: تصريحات رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً