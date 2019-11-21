ألميريا يُعلن رسمياً استحواذ تركي آل الشيخ على أسهم النادي الكاملة

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أعلن نادي ألميريا الإسباني بشكل رسمي استحواذ المستشار تركي آل الشيخ على جميع أسهم النادي بنسبة تصل إلى 99.8% اليوم الخميس، ليُصبح النادي بالكامل تحت تصرف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد استحوذ على جزء من أسهم نادي ألميريا في الصيف الماضي قبل انطلاقة الموسم الحالي مباشرة، إلا أن طموحه في إعادة ألميريا إلى الواجهة مرة أخرى يتطلب منه الاستحواذ بشكل كامل على النادي.

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يُذكر أن تركي آل الشيخ كان سبق له وأن خاض تجربة ناجحة للغاية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك حينما استحوذ على نادي بيراميدز طيلة الموسم الماضي، مما ساهم في نقل نادي بيراميدز إلى مكانة أخرى في كرة القدم المصرية.

ولعل أبرز النجاحات التي حققها في ذلك الوقت، هي إيصال فريق بيراميدز إلى نهائي مسابقة كأس مصر الموسم الماضي، إضافة إلى ضمان المشاركة في نسخة الموسم الحالي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

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