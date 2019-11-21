رسمياً .. الأمن يوافق على نقل مباريات الأهلي إلى القاهرة بدلاً من الإسكندرية

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تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، من أجل إخطاره بنقل جميع مبارياته المحلية والقارية القادمة إلى العاصمة القاهرة بدلاً من مدينة الإسكندرية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مبارياته دائماً على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية طيلة السنوات الماضية، إلا أن مسؤولي ملعب برج العرب أغلقوا الملعب بشكل رسمي من أجل إجراء أعمال الصيانة عليه بعد استهلاكه بقوة الأشهر الماضية.

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وأكد الاتحاد المصري في خطابه للقلعة الحمراء أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمي على إقامة مباريات المارد الأحمر المحلية على ملعب القاهرة الدولي بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأشار أيضاً إلى أن الفريق الأهلاوي سوف يخوض مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، ولكن مع حضور 10 آلاف مشجع أهلاوي دون اشتراط أن يكونوا من أعضاء النادي الأهلي، على أن تتولى شركة “تذكرتي” عملية بيع التذاكر بنفس النظام الذي اعتماده الأشهر الماضية.

ومن المؤكد أن ذلك القرار يُعد مفرحاً للغاية سواء للنادي الأهلي أو حتى جماهيره الغفيرة، وخاصة وأن الفريق الأول كان دائماً ما يُعاني من كثرة السفر طيلة السنوات الماضية من القاهرة إلى الإسكندرية، مما كان له تأثير سلبي بشكل متواصل على اللاعبين من الناحية البدنية.

يُذكر أن أولى مباريات المارد الأحمر على ملعب السلام في مسابقة دوري الأبطال، سوف تكون في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات.

يُذكر أن الأهلي سوف يعود من جديد لخوض غمار المباريات بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر 2019، من خلال مواجهة مضيفه فريق الجونة في مدينة الغردقة، على أن تتوجه بعدها بعثة الفريق الأهلاوي إلى دولة تونس من أجل مواجهة فريق النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس بدوري الأبطال.

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