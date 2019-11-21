موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الجمعة 22/11/2019

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موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، يستعد المنتخب الوطني المصري الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار في مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، إضافة إلى عشاق منتخب مصر الأولمبي وأيضاً عشاق النجم رمضان صبحي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مصر وكوت ديفوار قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، يستعد المنتخب الوطني المصري الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار في مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

وتنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، ستكون مباراة مصر وكوت ديفوار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وكوت ديفوار منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD بشكل مجاني على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر وكوت ديفوار

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، يدخل المنتخب الوطني المصري الأولمبي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف لمواصلة إسعاد الشعب المصري بأكمله.

وعاش الشعب المصري الأيام القليلة الماضية على وقع أجواء الفرحة الكبيرة، بعدما نجح منتخب مصر الأولمبي في ضمان وصوله إلى أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل 2020، عقب فوزه على حساب منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

ومن جانبه، يُدرك الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري أن خسارة اللقب بعد الوصول إلى المباراة النهائية ستكون بمثابة الصدمة للشارع المصري، وخاصة في ظل الحضور الجماهيري الغفير المرتقب في مدرجات ملعب القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة لدعم لاعبي المنتخب الأولمبي.

وقدم منتخب مصر الأولمبي مستويات مميزة حتى هذه اللحظة خلال مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه فاز في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها حتى الآن منذ المباراة الافتتاحية وحتى مباراة المربع الذهبي.

على الجانب المقابل، يعلم منتخب كوت ديفوار جيداً أن مهمته ستكون في غاية الصعوبة أمام أحفاد الفراعنة، وخاصة في ظل عدم تعود اللاعبين الشباب للمنتخب الإيفواري على مثل هذه الأجواء الجماهيرية التي سوف يجدونها أمامهم خلال المباراة النهائية مساء يوم الجمعة.

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