محمد صلاح يُشارك في جزء من مران ليفربول اليوم قبل مواجهة كريستال بالاس

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تلقت جماهير نادي ليفربول أخباراً سارة نوعاً ما مساء اليوم الخميس، بعدما شارك النجم المصري محمد صلاح في بعض الأجزاء من الحصة التدريبية التي خاضها الفريق استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق كريستال بالاس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فخر العرب محمد صلاح قد غاب عن صفوف المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولية طيلة الأيام الماضية بداعي الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر، قبل أن يؤكد الجهاز الطبي لنادي ليفربول عدم جاهزية اللاعب المصري قبل لقاء كريستال بالاس.

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ولم يذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أي تفاصيل حول مشاركة صلاح من عدمها في المواجهة المقبلة أمام كريستال بالاس، إلا أنه أكد أن الفرعون المصري لم يُشارك في كامل مجريات الحصة التدريبية.

ومن المرجح ألا يقوم الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز بالمخاطرة بمحمد صلاح من خلال الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء وربما حتى عدم استدعائه للسفر مع بعثة الفريق إلى العاصمة الإنجليزية لندن، خوفاً من تفاقم الإصابة التي يُعاني منها في الفترة الماضية.

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