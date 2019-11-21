رسمياً .. رئيس الزمالك يؤكد عدم خوض السوبر الأفريقي في قطر

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الخميس استحالة خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي على أرض دولة قطر مثلما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الساعات الماضية.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات له لإذاعة “اي اف ام” التونسية أن نادي الزمالك لن يخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي إلا على ملعب رادس على أرض دولة تونس.

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وأشار أيضاً إلى أن القرار الصادر من جانب الاتحاد الإفريقي لا يعني نادي الزمالك بأي حالة من الأحوال، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سوف يجتمع يوم الإثنين المقبل، على أن يتم إصدار القرار النهائي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الذي يليه مباشرة.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن دولة قطر تُحارب الوطن العربي بأكمله وتعمل على حرقه، مشيراً إلى أنه لا يخشى على الإطلاق أي عقوبة سوف تُصدر على الزمالك من جانب الكاف، حتى وإن وصل الأمر إلى استبعاد الفارس الأبيض من المسابقات القارية، مؤكداً أن الزمالك سوف يُشارك وقتها في البطولة العربية للأندية.

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