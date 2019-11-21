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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل من الأسبوع الجاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020 م، إضافة إلى استعراض موقف كبار الأندية في إطار صراعها على لقب الليغا الموسم الحالي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2019 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفانتي / ريال مايوركا، الجمعة 22 نوفمبر 2019، ملعب سيوداد دي فالنسيا، الساعة العاشرة مساءً.

ليغانيس / برشلونة، السبت 23 نوفمبر 2019، ملعب مونتيليفيِ في العاصمة مدريد، الساعة الثانية ظهراً.

ريال بيتيس / فالنسيا، ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس، الساعة الخامسة مساءً.

غرناطة / أتلتيكو مدريد، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ريال مدريد / ريال سوسيداد، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد، الساعة العاشرة مساءً.

إسبانيول / خيتافي، الأحد 24 نوفمبر 2019، ملعب كورنيا إلبرات في إقليم كتالونيا، الساعة الواحدة ظهراً.

أوساسونا / أتلتيك بيلباو، الساعة الثالثة عصراً.

إيبار / ديبورتيفو ألافيس، الساعة الخامسة مساءً.

فياريال / سيلتا فيغو، ملعب سيراميكا، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بلد الوليد / إشبيلية، الساعة العاشرة مساءً.

واشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بشكل ملفت للغاية بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، حيث يتصدر البارسا الترتيب بعدما نجح في حصد 25 نقطة مثله مثل الفريق الملكي، إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق فقط بفارق الأهداف.

ومن المؤكد أن الصدارة لن تظل بالشراكة بينهما خلال المرحلة القادمة، وخاصة وأن شهر ديسمبر القادم من العام الحالي 2019 سوف يشهد إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الكامب نو.

ولا تقتصر المنافسة فقط على الريال والبارسا، حيث يقترب من الطرفين 3 أندية أخرى بفارق ضئيل من النقاط، وهي أندية أتلتيكو مدريد الذي يملك في رصيده 24 نقطة مثله مثل فريق إشبيلية، إضافة إلى فريق ريال سوسيداد الذي يملك 23 نقطة في رصيده.

على صعيد آخر، تبدو المنافسة مشتعلة للغاية بين العديد الأندية على المراكز المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ويدخل ضمن دائرة المتصارعين كلاً من أندية: أتلتيك بيلباو / خيتافي / فالنسيا / غرناطة / أوساسونا / فياريال / ليفانتي / بلد الوليد.

وفي القاع المظلم، يبدو الصراع قوياً للغاية بدوره من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يبدو فريق ليغانيس هو الأقرب الأندية من أجل الهبوط في ظل عدم قدرته على جمع سوى 6 نقاط فقط لا غير من أصل 12 مباراة خاضها حتى الآن، علماً بأن الفريق المدريدي الصغير قام مؤخراً بتعيين المدرب المكسيكي خافيير أجيري من أجل تولي منصب المدير الفني لإنقاذه قبل فوات الأوان.

وتكمن الصدمة الكبرى في تواجد فريق مثل فريق اسبانيول في المركز التاسع عشر في ترتيب الليغا الإسبانية، حيث لم يتمكن الفريق الكتالوني من حصد سوى 8 نقاط مما يجعله مُهدداً بالهبوط إن لم يكن قادراً على تغيير وضعه، علماً بأن مشاركة الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الحالي كان لها تأثيراً سلبياً للغاية عليه في نهاية المطاف.

وأخيراً لا يزال فريق سيلتا فيغو يُعاني بشكل واضح مثلما كان الحال في الموسم الماضي تقريباً، حيث يجد الفريق الأندلسي نفسه في المركز التاسع عشر في الترتيب، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه جمع فقط 9 نقاط حتى الآن.

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