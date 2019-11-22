مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22/11/2019 .. مصر وكوت ديفوار وباريس سان جيرمان ضد ليل

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة بعض المباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وأيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أبها / الفتح، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الحزم / الرائد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 16:55 مساءً.

الشباب / الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 18:40 مساءً.

منتخب غانا / منتخب جنوب أفريقيا، كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، مباراة تحديد المركز الثالث، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب مصر / منتخب كوت ديفوار، كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، الدور النهائي، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الثامنة مساءً.

بوروسيا دورتموند / بادربورن، الدوري الالماني، الجولة الثانية عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

باريس سان جيرمان / ليل، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ليفانتي / ريال مايوركا، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة العاشرة مساءً.

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