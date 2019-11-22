تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام كوت ديفوار بنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل المنتخب الوطني المصري الأولمبي ضيفه منتخب كوت ديفوار، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة مصر وكوت ديفوار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وكوت ديفوار منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الليلة أمام منتخب كوت ديفوار:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: طعيمة / محمد عبد السلام / أحمد رمضان.

خط الوسط: كريم العراقي / عمار حمدي / أكرم توفيق / أحمد فتوح / عبد الرحمن مجدي / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: المصري شوقي غريب.

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