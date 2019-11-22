موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت 23/11/2019

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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وكريستال بالاس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، كما ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة.

آخر تحضيرات ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن لقب البريميرليج بات أقرب إليه الموسم الحالي أكثر من أي وقت مضى، وخاصة بعدما حسم لقاء القمة الجولة الماضية عقب فوزه على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد رود.

وهو الانتصار الذي جعل فريق الريدز يبتعد في الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة عن حامل اللقب، مما يعني أن فريق ليفربول قطع شوطاً كبيراً من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف، بالرغم من تبقي 28 مباراة له في بقية أطوار الموسم ومن ضمنها مباراة الدور الثاني أمام مانشستر سيتي.

ويعلم أنصار ليفربول أن مسألة حسم لقب البريميرليج لا تزال بعيدة للغاية، نظراً لأن فريقهُم كان متقدماً بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي مع نهاية الدور الأول في الموسم الماضي، قبل أن يتمكن السيتي من قلب الطاولة والظفر باللقب في النهاية.

ومن جانبه، سوف يكون النجم المصري محمد صلاح هو الغائب الأبرز بنسبة كبيرة عن صفوف فريق الريدز، حيث لا يزال فخر العرب يُعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها شهر أكتوبر الماضي على مستوى الكاحل الأيسر، إلا أن مشاركته في لقاء كريستال بالاس أو حتى جزء من المباراة تبقى واردة أيضاً.

على الجانب المقابل، يأمل فريق كريستال بالاس في ممارسة هوايته المفضلة التي تتمثل دائماً في تعطيل الأندية الكبيرة، وخاصة وأنه سوف يخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره بالعاصمة لندن.

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