موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي السبت 23/11/2019

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى عشاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على مصالحة جماهيره من خلال تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة تقديم عرض فني متميز لاكتساب الثقة من جديد.

وبكل تأكيد فقد اللاعبون الثقة المطلوبة بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريق مانشستر سيتي في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي الماضية، ولعل ما زاد من الأمر سوءاً أن تلك الهزيمة جاءت على يد المنافس الرئيسي على لقب البريميرليج، وهو فريق ليفربول مما جعل الأخير يبتعد في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط كاملة.

وساهمت هذه الخسارة في تراجع فريق مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي جعل العديد من جماهيره تُطالب بضرورة التركيز فقط على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بجانب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وأيضاً مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن جانبه، يُدرك الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لقب البريميرليج لا يزال لم يُحسم بعد حتى هذه اللحظة، وبالتالي سوف يُطالب اللاعبين بضرورة القتال حتى آخر جولة من عمر الموسم، على أمل أن يتمكن من الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق تشيلسي في وضعية مثالية للغاية طيلة الأسابيع الماضية رفقة مدربه الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد، حيث نجح الأخير في تطوير مستوى فريق البلوز بشكل ملفت للغاية منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق تشيلسي لا يفصله سوى 8 نقاط فقط عن صاحب الصدارة ليفربول، لذا فإنه يُعتبر من ضمن المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في انتظار أي إشعار آخر في الجولات القادمة.

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