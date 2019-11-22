موعد مباراة برشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني السبت 23/11/2019

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موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس ظهر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وليغانيس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في ظهر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيس تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليغانيس

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ليغانيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على صدارة الترتيب مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الذي يتساوى معه في نفس عدد النقاط.

ويعلم البارسا جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال على الإطلاق من أجل التعثر في أي جولة من الجولات القادمة، وخاصة في ظل الحالة المثالية التي يمر بها الريال في الآونة الأخيرة، مما يعني بالتالي أن الأخير قد ينفرد بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية وحيداً قبل أقل من شهر على موعد مباراة الكلاسيكو.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي سوف يُحاول الفريق الكتالوني أن يتجنبه بأي وسيلة ممكنة بداية من لقائه القادم أمام ليغانيس، علماً بأن الأخير يُحارب من أجل تفادي الهبوط في ظل تواجده حالياً في المركز الأخير، لذا لن تكون مهمة البارسا سهلة مثلما تتوقع جماهيره الغفيرة.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن برشلونة ينتظره الأسبوع الحالي أيضاً مباراة حاسمة وصعبة للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب الكامب نو، حيث يحتاج برشلونة إلى الفوز في هذه المواجهة من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ليغانيس في وضعية لا يُحسد عليها تماماً نظراً إلى المعاناة الكبيرة التي مر بها منذ انطلاقة الموسم الجاري، على أمل أن يكون قرار تعيين المدرب المكسيكي خافيير أجيري في منصب المدير الفني في صالح الفريق المدريدي في نهاية المطاف.

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