موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني السبت 23/11/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وريال سوسيداد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة السير على نفس النسق التصاعدي الذي سار عليه في الأسابيع الماضية.

ويعلم الفريق الملكي جيداً أن مهمته ستكون معقدة للغاية أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، بالرغم من أنه سوف يخوض المواجهة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، إلا أن المشكلة تكمن في المستويات المميزة التي يُقدمها الفريق المنافس منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ومن جانبه، لن يُحاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن يُريح أي نجم من نجومه خلال هذه المباراة، وذلك على الرغم من أن الريال ينتظره مواجهة نارية من العيار الثقيل منتصف الأسبوع الحالي أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُدرك زيدان أن الشراكة الحالية مع الغريم التقليدي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني تُعتبر فرصة مثالية للغاية، وخاصة وأن لقاء الكلاسيكو بين الطرفين سوف يُقام في اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019، مما يعني بالتالي أن الميرنجي ستكون لديه فرصة الانفراد بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ريال سوسيداد في وضعية جيدة للغاية قبل مباراته مع الفريق الملكي، على أن يبقى هدفه الرئيسي هو محاولة الخروج بنقطة وحيدة على أقل تقدير في نهاية المطاف أفضل من الخسارة.

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