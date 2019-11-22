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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية صوب ستاد القاهرة مساء اليوم ، الجمعة ، لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عام .
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الناقل الحصري الفضائي للبطولة بالإضافة إلى قناة “تايم سبورتس” التي تنقل المباراة عبر التردد الأرضي.
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القنوات المفتوحة عبر القمر الصناعي ” يوتل سات ” 9 شرق وهي:
1- قناة Rts 1 السنغالية
التردد: 11881
التصحيح: 2/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
2- قناة Rts2 السنغالية
تردد القناة: 11900 .
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500 .
3- قناة ORTM المالية
تردد القناة: 11221.
معدل: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
ترميز القناة: 3/4.
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