القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية صوب ستاد القاهرة مساء اليوم ، الجمعة ، لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عام .

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الناقل الحصري الفضائي للبطولة بالإضافة إلى قناة “تايم سبورتس” التي تنقل المباراة عبر التردد الأرضي.

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القنوات المفتوحة عبر القمر الصناعي ” يوتل سات ” 9 شرق وهي:

1- قناة Rts 1 السنغالية

التردد: 11881

التصحيح: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

2- قناة Rts2 السنغالية

تردد القناة: 11900 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

3- قناة ORTM المالية

تردد القناة: 11221.

معدل: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 3/4.

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