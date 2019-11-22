تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا

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أعلن المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي شوقي غريب، عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة المنتخب الإيفواري بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا.

ولم يشهد تشكيل منتخب مصر أي تغييرات أمام الفريق الإيفواري حيث من المقرر أن يبدأ منتخب “الفراعنة” كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: كريم العراقي – أكرم توفيق- أحمد فتوح.

وسط الهجوم: عمار حمدي – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري كان قد نجح في الوصول للمباراة النهائية بالفوز على جنوب أفريقيا (3-0)، في المقابل تأهل منتخب كوت ديفوار للمباراة الختامية بالفوز على غانا.

واستطاع كل من المنتخب المصري بجانب الإيفواري في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 كما حجز المنتخب الجنوب أفريقي البطاقة الثالثة بالفوز على غانا مساء اليوم.