أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم أفريقيا

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قدم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة عقب الفوز على كوت ديفوار اليوم.

وكان اللاعب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر واللاعب الأفضل في الطولة قد نجح في أن يقود منتخب الفراعنة للانتصار على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقال هدف.

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وعلق اللاعب محمد صلاح في تدوينة عبر موقع حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة”.

وأضاف صلاح: “تحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويا رب يظلوا في الاستاد دائمًا”.

يذكر أن منتخب مصر الاولمبي نجح في التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.