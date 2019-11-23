مواعيد مباريات اليوم السبت 23/11/2019 .. ليفربول وكريستال بالاس وبرشلونة ضد ليغانيس

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة للغاية اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وأيضاً بعض مباريات مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليغانيس / برشلونة، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الثانية ظهراً.

ريال بيتيس / فالنسيا، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة الخامسة مساءً.

غرناطة / أتلتيكو مدريد، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ريال مدريد / ريال سوسيداد، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

وست هام يونايتد / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أرسنال / ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الخامسة مساءً.

كريستال بالاس / ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الخامسة مساءً.

برايتون أند هوف ألبيون / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الخامسة مساءً.

إيفرتون / نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ضمك / التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الأهلي / الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 18:40 مساءً.

أتالانتا / يوفنتوس، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة الرابعة عصراً.

ميلان / نابولي، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السابعة مساءً.

تورينو / إنتر، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

فورتونا دوسلدورف / بايرن ميونخ، الدوري الالماني، الجولة الثانية عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

يونيون برلين / بوروسيا مونشنغلادباخ، الدوري الالماني، الجولة الثانية عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

فيردر بريمن / شالكه، الدوري الالماني، الجولة الثانية عشر، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

لايبزيج / كولن، الدوري الالماني، الجولة الثانية عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أولمبيك ليون / نيس، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

الترجي الرياضي التونسي / أولمبيك أسفي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق عامر عبدالله، الساعة السابعة مساءً.

الوداد البيضاوي المغربي / الرجاء البيضاوي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض على القناة الصوتية الأولى، المعلق عصام عبده على القناة الصوتية الثانية، الساعة الثامنة مساءً.

ريفر بليت الأرجنتيني / فلامينغو البرازيلي، كوبا ليبرتادوريس، الدور النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة العاشرة مساءً.

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