ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع اليوم أمام ليغانيس في الدوري الإسباني

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تشهد العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليغانيس ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وليغانيس تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجليه / نيلسون سيميدو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكيِ دي يونج / أرثور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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