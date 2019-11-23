تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام كريستال بالاس في البريميرليج

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يشهد ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق كريستال بالاس ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق كريستال بالاس:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ديفوك أوريجي / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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