الأهلي يؤكد رسمياً عودة الثنائي أجايي وديانج من الإصابة

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم السبت عن تعافي كلاً من الثنائي النيجيري جونيور أجايي، إضافة إلى المالي أليو ديانج من الإصابة التي كانت قد لحقت بهما في الآونة الأخيرة.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي، أن جونيور أجايي قد تعافى تماماً من حالة الإجهاد العضلي الخفيف الذي كان يشعر به في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي بات جاهزاً من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى أن أليو ديانج شارك بشكل طبيعي للغاية في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر يوم أمس الجمعة، بعد تعافيه تماماً من الإصابة على مستوى العضلة الضامة، لذا أصبح جاهزاً بدوره من أجل المشاركة في المباريات المرحلة القادمة.

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