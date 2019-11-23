رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أتليتي أدزوريِ في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتالانتا ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وأتالانتا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة يوفنتوس وأتالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتالانتا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

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