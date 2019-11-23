تشكيل مانشستر سيتي وتشيلسي المتوقع الليلة في البريميرليج

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يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / فيرناندينيو / بنجامين ميندي.

خط الوسط: رودريجو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / كورت زوما / توموري / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نجولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: مونت / كريستيان بوليسيِتش / تامي أبراهام.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

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