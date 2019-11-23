موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو في نهائي كوبا ليبرتادوريس اليوم السبت 23/11/2019

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موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 في العاصمة البيروفية ليما، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم اللاتينية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى عشاق نادي ريفر بليت وأيضاً عشاق نادي فلامينغو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وفلامينغو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريفر بليت وفلامينغو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو

موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 في العاصمة البيروفية ليما، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2019 م.

وتنطلق مباراة ريفر بليت وفلامينغو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، ستكون مباراة ريفر بليت وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريفر بليت وفلامينغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريفر بليت وفلامينغو

موعد مباراة ريفر بليت وفلامينغو، يدخل فريق ريفر بليت غمار مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس المنتظرة الليلة أمام نظيره فريق فلامينغو، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لقارة أمريكا الجنوبية للعام الثاني على التوالي.

وكان فريق ريفر بليت قد فاز باللقب في العام الماضي عقب التغلب على غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، مما يجعله بمثابة المرشح الأكبر من أجل الفوز باللقب من جديد العام الحالي، نظراً إلى نجاح إدارة النادي في الحفاظ على كافة نجوم الفريق دون بيع أي نجم من النجوم الذين ساهموا في الصعود على منصة التتويج في عام 2018.

يُذكر أن فريق ريفر بليت لم يكتفِ فقط بالوصول إلى المباراة النهائية مرتين توالياً، بل إنه قام بإقصاء غريمه التقليدي بوكا جونيورز من جديد، وهذه المرة خلال الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

على الجانب المقابل، يبدو فريق فلامينغو طامحاً لإسقاط فريق ريفر بليت من عرش كرة القدم اللاتينية، وخاصة في ظل المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها طيلة الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، وبالتالي فإن حظوظه في التتويج تبقى كبيرة مثلها مثل حظوظ منافسه اليوم.

ومن جانبه، يأمل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق فلامينغو إثبات قدرته على النجاح على ذلك المستوى العالي، نظراً إلى الطريقة التي تم إقالته بها من منصب المدير الفني لفريق الهلال السعودي قبل تولي مسؤولية الفريق البرازيلي مباشرة.

ومن المؤكد أن ذلك اللقب سوف يعني الكثير لكرة القدم البرازيلية بشكل عام وليس فقط بالنسبة إلى فريق فلامينغو، بعدما غابت الأندية البرازيلية عن منصات التتويج في الفترة الماضية.

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