هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق ريال سوسيداد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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