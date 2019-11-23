موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأحد 24/11/2019

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موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق أوراوا ريدز الياباني في ظهر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 على ملعب سايتاما على أرض دولة اليابان، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريدز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال وأوراوا ريدز قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق أوراوا ريدز الياباني في ظهر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 على ملعب سايتاما على أرض دولة اليابان، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال وأوراوا ريدز تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، ستكون مباراة الهلال وأوراوا ريدز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال وأوراوا ريدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات الهلال وأوراوا ريدز

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أوراوا ريدز في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على التتويج أخيراً بلقب دوري أبطال آسيا بعدما فشل في تحقيق ذلك الهدف المنشود طيلة السنوات الماضية.

ويُدرك فريق الهلال جيداً أن حظوظه ستكون كبيرة للغاية خلال لقاء الإياب، إلا أن ذلك لا يعني أنه ضمن مسبقاً الظفر بلقب دوري أبطال آسيا، حتى وإن كان قد فاز في مباراة الذهاب مطلع شهر نوفمبر الجاري بهدف وحيد مقابل لا شيء في العاصمة السعودية الرياض.

ويحتاج الزعيم في مباراة العودة إما إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف وحيد، أو حتى الخسارة بهدف وحيد دون مقابل، ولكن في تلك الحالة الأخيرة سوف يلجأ الطرفان حينها إلى لعب الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح إن استمر الوضع على ما هو عليه.

ويعلم زعيم آسيا أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في جحيم سايتاما، بسبب الأجواء الجماهيرية المرعبة التي ستكون منتشرة في مدرجات الملعب، إضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي دائماً ما تلعب دوراً في خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

على الجانب المقابل، يأمل فريق أوراوا ريدز في استغلال عامل الأرض والجمهور في مباراة الإياب، حتى يضمن العودة في نتيجة اللقاء وليس فقط الاكتفاء بتسجيل هدف لتعديل نتيجة الذهاب، وإنما البحث عن الانتصار بالكثير من الأهداف في مرمى الزعيم السعودي، على أمل أن يتمكن من تكرار سيناريو الدور النهائي الذي جمع بين الفريقين عام 2017.

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