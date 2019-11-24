أسامة جلال: اللعب في الأهلي شرف كبير ولكن مستقبلي بيد إدارة إنبي

Advertisements

حسم المدافع أسامة جلال لاعب نادي إنبي والمنتخب الوطني المصري الأولمبي كل الجدل القائم بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية تعاقد النادي الأهلي معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أسامة جلال خلال تصريحات له لإذاعة “أون سبورت” في برنامج “مع شوبير” أنه لا يعلم أي شيء حتى هذه اللحظة بشأن دخول مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع مجلس إدارة نادي إنبي، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي القادم.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن كامل تركيزه يكون بعيداً عن هذه الأمور، نظراً لأن عقده لا يزال مُتبقي فيه موسمين مع النادي البترولي، وبالتالي في حالة وجود مفاوضات سوف تكون مع إدارة نادي إنبي إضافة إلى وكيل الأعمال الخاص به.

وشدد أسامة في حديثه على أن اللعب بقميص النادي الأهلي شرف لأي لاعب كرة قدم، مؤكداً أن جميع الأنباء التي ترددت طيلة الأشهر الماضية بخصوص رغبة الأهلي في التعاقد معه قد أسعدته كثيراً على المستوى الشخصي.

وفي ختام تصريحاته، أوضح المدافع الشاب أنه جاهز من أجل المشاركة مع فريقه إنبي في المباراة القادمة أمام فريق الزمالك مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري العام، بالرغم من عدم انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق البترولي حتى الآن.

يُذكر أن أسامة جلال يُعد أحد المدافعين الشباب الصاعدين بقوة، وخاصة بعدما تألق بشكل ملفت مع منتخب مصر الأولمبي الأيام الماضية، من خلال قيادة المنتخب الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، إضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

إقرأ أيضاً: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريدز الأحد 24/11/2019