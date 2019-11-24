مواعيد مباريات اليوم الأحد 24/11/2019 .. مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد والنصر ضد الوحدة

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 24/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، كما تُقام أيضاً مباراتين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى مباراة وحيدة في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 24/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أوراوا ريدز الياباني / الهلال السعودي، دوري أبطال آسيا، إياب الدور النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب المجانية داخل المملكة العربية السعودية فقط، المعلق فهد العتيبي، الساعة الثانية ظهراً.

إسبانيول / خيتافي، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الواحدة ظهراً.

أوساسونا / أتلتيك بيلباو، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الثالثة عصراً.

فياريال / سيلتا فيغو، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بلد الوليد / إشبيلية، الدوري الاسباني، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة مساءً.

ساسولو / لاتسيو، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الرابعة عصراً.

روما / بريشيا، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة عصراً.

هيلاس فيرونا / فيورنتينا، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الرابعة عصراً.

سامبدوريا / أودينيزي، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة السابعة مساءً.

بوردو / موناكو، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الرابعة عصراً.

سانت إيتيان / مونبلييه، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة السادسة مساءً.

تولوز / أولمبيك مارسيليا، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

الاتفاق / الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الوحدة / النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فارس عوض، الساعة 17:20 مساءً.

المحرق البحريني / الاتحاد السكندري، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الحامد، الساعة الخامسة مساءً.

شيفيلد يونايتد / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

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