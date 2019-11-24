فايلر يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري العام

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مضيفه الجونة مساء يوم غداً الجمعة في مدينة الغردقة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الجونة في الدوري العام:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / علي معلول / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / وليد سليمان / أليو ديانج / محمد مجدي قفشة / أحمد الشيخ / رمضان صبحي / جونيور أجايي / حسين الشحات / جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

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