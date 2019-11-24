رسمياً .. نتائج قرعة دور ال32 لكأس مصر 2019 / 2020

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أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد مراسم قرعة دور ال32 من مسابقة كأس مصر 2019 / 2020، بعدما انتهت جميع مباريات الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة مساء يوم أمس السبت.

وأكد اتحاد الكرة خلال مراسم القرعة أن الأهلي لن يكون في نفس طريق الزمالك انطلاقاً من الدور الحالي وصولاً إلى الدور نصف النهائي، فيما سيكون المصري البورسعيدي في طريق المارد الأحمر، بينما سيكون بيراميدز في طريق الزمالك.

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وإليكم الآن نتائج قرعة دور ال32 لكأس مصر 2019 / 2020 م:

الأهلي / بني سويف.

الزمالك / الشرقية.

إنبي / الترسانة.

الإنتاج الحربي / أبو قير للأسمدة.

حرس الحدود / بتروجيت.

الاتحاد السكندري / النصر.

أسوان / طنطا.

المقاولون العرب / الجزيرة.

المصري البورسعيدي / قنا.

سموحة / العبور.

وادي دجلة / بيلا.

الجونة / أف سي مصر.

طلائع الجيش / دكرنس.

مصر المقاصة / فاركو.

الإسماعيلي / الإعلاميين.

بيراميدز / النجوم.

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