رسمياً .. محمد صلاح وتريزيجيه ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً للمرشحين من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن العام الحالي 2019.

وشهدت هذه القائمة تواجد كلاً من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى النجم المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

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ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الإفريقي في وقت لاحق عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين فقط، على أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في حفل خاص سوف يُقام في مدينة الغردقة على أرض مصر يوم 7 يناير المقبل من العام القادم 2020.

يُذكر أن فخر العرب محمد صلاح كان هو من حصد هذه الجائزة رفيعة المستوى في آخر عامين على التوالي، إلا أنه لن يكون مرشحاً لها بقوة هذه المرة بعد فشله في قيادة المنتخب الوطني المصري للتتويج بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وإليكم الآن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019:

المصري محمد صلاح، ليفربول. المصري محمود حسن تريزيجيه، أستون فيلا. المغربي أشرف حكيمي، بوروسيا دورتموند الألماني. التونسي فرجاني ساسي، الزمالك. الجزائري بغداد بونجاح، السد القطري. المغربي حكيم زياش، أياكس أمستردام الهولندي. الكونغولي لابا كودجو، العين الإماراتي. الغاني جوردان أيو، كريستال بالاس الإنجليزي. السنغالي ساديو ماني، ليفربول. الجزائري رياض محرز، مانشستر سيتي الإنجليزي. الجزائري يوسف البلايلي، الأهلي السعودي. التونسي طه ياسين الخنيسي، الترجي الرياضي التونسي. الكاميروني أندريه أونانا، أياكس أمستردام. الغيني نابي كيتا، ليفربول. الجزائري إسماعيل بن ناصر، ميلان الإيطالي. الملغاشي كارلوس، العدالة السعودي. الأوغندي دينيس أونيانجو، صن داونز الجنوب أفريقي. السنغالي إدريسا جاي، باريس سان جيرمان الفرنسي. الإيفواري نيكولاس بيبي، أرسنال الإنجليزي. التنزاني ساماتا، جينك البلجيكي. الجنوب أفريقي بيرسي تاو، كلوب بروج البلجيكي. النيجيري أوديون إِيجالو، شنغهاي الصيني. الغاني توماس بارتي، أتلتيكو مدريد الإسباني. الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أرسِنال الإنجليزي. النيجيري ويلفريد نديدي، ليستر سيتي الإنجليزي. النيجيري فيكتور، ليل الفرنسي. الكاميروني تشوبو موتينج، باريس سان جيرمان. الإيفواري ويلفريد زاها، كريستال بالاس. السنغالي كاليدو كوليبالي، نابولي الإيطالي. المالي موسى ماريغا، بورتو البرتغالي.

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