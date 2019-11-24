وفاة مدرب وإصابات بين اللاعبين .. حادث مأساوي لحافلة هلال الفاشر السوداني

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عاش الوسط الرياضي في الوطن العربي بأكمله وفي دولة السودان بشكل خاص على وقع أحداثاً مؤسفة للغاية اليوم الأحد، بعدما تعرضت حافلة فريق هلال الفاشر السوداني إلى حادث مأساوي تسبب في وفاة مساعد المدرب إضافة إلى العديد من الإصابات بين اللاعبين.

وأكدت صحيفة “السودان اليوم” أن الكابتن الهادي محمدين قد توفى على إثر ذلك الحادث الأليم، فيما تعرض العديد من اللاعبين إلى عدة إصابات مختلفة وقوية، ومن أبرزها كسر في اليد للاعب حسن بعدما تم نقل الجميع إلى أقرب مستشفى من مكان وقوع الحادث.

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وأشارت إلى أن هذه الحادثة وقعت بعدما اصطدمت حافلة فريق هلال الفاشر بحافلة أخرى كبيرة، وذلك أثناء رحلة عودة بعثة الفريق من مدينة عطبرة تجاه مدينة الفاشر شمال دارفور بعد الفوز على فريق أهلي عطبرة في مسابقة الدوري السوداني.

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