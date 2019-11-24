مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019 بمشاركة 3 أندية عربية

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتها على أرض دولة قطر في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2019.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المشاركة في مونديال قطر للأندية 2019.

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وإليكم الآن أولاً الأندية المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية قطر 2019:

ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا 2019.

الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا 2019.

فلامينغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس 2019.

الترجي الرياضي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا 2019.

مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف 2019.

هينجيِن سبورت، بطل قارة أوقيانوسيا 2019.

السد القطري، بطل دوري نجوم قطر 2019.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

مباراة الدور الأول، السد / هينجيِن سبورت، 11 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة الدور ربع النهائي الأولى، الهلال / الترجي الرياضي، 14 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

مباراة الدور ربع النهائي الثانية، مونتيري / الفائز من مباراة الدور الأول، 14 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة تحديد المركز الخامس، الخاسر من مباراة الدور ربع النهائي الأولى / الخاسر من مباراة الدور ربع النهائي الثانية، 17 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

مباراة الدور نصف النهائي الأولى، فلامينغو / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الأولى، 17 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة الدور نصف النهائي الثانية، ليفربول / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثانية، 18 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مباراة تحديد المركز الثالث، الخاسر من مباراة الدور نصف النهائي الأول / الخاسر من مباراة الدور نصف النهائي الثانية، 21 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

المباراة النهائية، الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأولى / الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثانية، 21 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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