رسمياً .. تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن إجراء العديد من التعديلات على مواعيد المباريات، وذلك سواء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، أو حتى في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 م.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، علماً بأن مباريات دور المجموعات سوف تنطلق بداية من نهاية الأسبوع الحالي.

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وإليكم الآن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية:

إقامة مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في أيام 10 و11 و12 يناير 2020 بدلاً من أيام 14 و15 و16 فبراير 2020.

إقامة مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في أيام 24 و25 و29 يناير 2020 بدلاً من أيام 21 و22 و23 فبراير 2020.

إقامة مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في أيام 31 يناير 2020 و1 فبراير 2020 بدلاً من أيام 6 و7 و8 مارس 2020.

إقامة مراسم قرعة الدور ربع النهائي في يوم 9 فبراير 2020 بدلاً من 11 مارس 2020.

إقامة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في أيام 28 و29 فبراير 2020 بدلاً من أيام 3 و4 أبريل 2020.

إقامة مباريات إياب الدور ربع النهائي في أيام 6 و7 مارس 2020 بدلاً من أيام 10 و11 أبريل 2020.

إقامة مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في أيام 1 و2 مايو 2020 بدلاً من أيام 24 و25 أبريل 2020.

إقامة مباريات إياب الدور نصف النهائي في أيام 8 و9 مايو 2020 بدلاً من أيام 1 و2 مايو 2020.

إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في يوم 24 مايو 2020، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف فيما بعد.

إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في يوم 29 مايو 2020، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف فيما بعد.

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