موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز الإثنين 25/11/2019

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موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الجونة في مساء يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم رمضان صبحي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والجونة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الجونة في مساء يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والجونة، ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والجونة

موعد مباراة الأهلي والجونة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري العام، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه المميزة للغاية التي قدمها منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

ويعلم المارد الأحمر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً إلى فترة التوقف الطويلة التي مرت بها جميع الأندية المصرية طيلة الأسابيع الماضية، بسبب أولاً أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، ثم تنظيم مصر لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وأخيراً فترة التوقف الدولي الماضية التي شهدت بدء المنتخب الوطني المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وكان الأهلي يمر بنسق تصاعدي مثالي للغاية مع مديره الفني السويسري رينيه فايلر قبل كل هذه الأحداث، إلا أن ذلك النسق العالي قد توقف بشكل مفاجئ على أمل ألا يؤثر ذلك بشكل سلبي على مستوى اللاعبين انطلاقاً من مباراة الجونة القادمة.

ومن جانبه، يُدرك رينيه فايلر أن الوقت لن يسمح له بارتكاب أي خطأ حتى وإن كان بسيطاً، نظراً إلى كثرة التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق الأهلاوي في المرحلة القادمة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأهلي سوف يلتقي مساء يوم الجمعة القادم مع مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهو الأمر الذي يُحتم بالتالي على لاعبي الأهلي ضرورة الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي حققوها منذ مباراة كأس السوبر المصري إثر الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، حتى لا يفقد الفريق توازنه في الفترة المقبلة مع تلاحم المباريات بشكل جنوني سواء محلياً أو حتى قارياً مثلما هو الحال في كل موسم من المواسم الماضية.

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