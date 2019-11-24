ميتشو يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة إنبي وسط غياب حامد وساسي

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كشف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق إنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وإنبي مساء يوم غداً الإثنين على ملعب السلام في العاصمة القاهرة، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ولم تشهد قائمة الفارس الأبيض تواجد كلاً من الثنائي التونسي فرجاني ساسي، إضافة إلى النجم طارق حامد بسبب إصابة كلاهما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وإليكم الآن قائمة الزمالك في المباراة القادمة أمام فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / حازم إمام / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي / حمدي النقاز.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو / محمد حسن / محمد أوناجم / إمام عاشور / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد عنتر / كريم بامبو / مصطفى فتحي / إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد / خالد بوطيب / حسين فيصل / عمر السعيد.

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