رد فعل ساخر من الشرقية بعد وقوعه مع الزمالك في دور ال32 بكأس مصر

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حرص نادي الشرقية على السخرية من نادي الزمالك وجماهيره، بسبب النتيجة التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور ال32 من مسابقة كأس مصر الموسم الحالي 2019 / 2020، من خلال وقوع فريق الشرقية مع نظيره الزمالك في لقاء مرتقب بين الطرفين.

وكتب نادي الشرقية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

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تتذكرون نتيجة آخر لقاء جمع بين الشرقية والزمالك بالفوز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، أحرز الهدف عبد الحميد ميدو في موسم 2016 / 2017، اِلبسو اللون الأخضر، بيخافوا منه، يا شرقاوي، يا ترى كنت بتتفرج على الماتش فين وقتها.

يُذكر أن قرعة دور ال32 لكأس مصر لم تُسفر عن مواجهات قوية من العيار الثقيل، حيث يلتقي الزمالك مع الشرقية، فيما يلتقي الأهلي مع بني سويف.

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