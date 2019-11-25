مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25/11/2019 .. الأهلي والجونة والزمالك ضد إنبي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأيضاً مباراة وحيدة في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجونة / الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الخامسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الكواليني، قناة تايم سبورت HD، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الخامسة مساءً.

إنبي / الزمالك، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الشرطة العراقي / نواذيبو الموريتاني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق محمد الشامسي، الساعة السادسة مساءً.

سبال / جنوى، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أستون فيلا / نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة العاشرة مساءً.

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