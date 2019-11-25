تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب الجونة في مدينة الغردقة مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الجونة ضيفه فريق الأهلي حامل اللقب، ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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