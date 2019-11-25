موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري اليوم الإثنين 25/11/2019

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موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وإنبي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما الليلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى السابعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وإنبي، ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام مضيفه فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاستمرار في أجواء المنافسة على اللقب رفقة غريمه التقليدي فريق الأهلي إضافة إلى فريق بيراميدز.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً إلى بُعد جميع اللاعبين عن نسق المباريات بسبب فترة التوقف التي بدأت منذ 3 أسابيع تقريباً لعدة أسباب آخرها كان التوقف الدولي، مما قد يكون له تأثير سلبي للغاية على كل الأندية المصرية في الوقت الحالي وليس الزمالك.

ولا تقتصر الصعوبة بالنسبة إلى الفارس الأبيض عند ذلك الحد وحسب، بل إن أبناء القلعة البيضاء ينتظرهم تحدي معقد للغاية مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً عصر يوم السبت القادم، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المؤكد أن تركيز الجميع داخل البيت الأبيض سيكون مُسلطاً بشكل رئيسي على هذه المباراة القارية المنتظرة، إلا أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك سوف يُحاول جاهداً أن يُطالب لاعبيه بضرورة حصد أولاً النقاط الكاملة من لقاء الليلة أمام فريق إنبي، حتى تكون هذه النتيجة الإيجابية بمثابة الدافع المثالي لبدء المشوار في مسابقة دوري الأبطال.

على الجانب المقابل، يعلم فريق إنبي أن حظوظه اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة ستكون متساوية تماماً مع منافسه فريق الزمالك، بالرغم من فارق الإمكانيات الواضح بين الفريقين على كافة المستويات، إلا أن توقف مسابقة الدوري العام طيلة الفترة الماضية سيجعل مستوى الجميع متشابهاً.

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