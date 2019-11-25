تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنبي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر / إمام عاشور / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميتشو.

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