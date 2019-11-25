موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 26/11/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد وأيضاً عشاق نادي باريس سان جيرمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن الأمر لا يتعلق فقط بالتأهل إلى الدور القادم، وإنما يشمل أيضاً الانتقام من نتيجة لقاء الذهاب بينهما على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث حقق الفريق الباريسي وقتها فوزاً كاسحاً على الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المؤكد أن فوز الفريق الملكي في لقاء الإياب مع تقديم كرة قدم جميلة، سوف يُعطي الفريق الملكي دافعاً قوياً للغاية في المرحلة الهامة القادمة، وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظره على مستوى جميع المسابقات.

على الجانب المقابل، يبدو فريق باريس سان جيرمان جاهزاً بنسبة 100% من أجل الحلول ضيفاً مرة أخرى على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ويكفي الإشارة فقط إلى أن التشكيلة الأساسية له ستعرف مشاركة جميع النجوم وفي مقدمتهم النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الآونة الأخيرة.

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