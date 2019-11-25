فايلر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة الليلة بالدوري العام

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

وتأتي مباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام، على أن تنطلق تحديداً بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة الليلة في الدوري المصري الممتاز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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