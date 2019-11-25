بيكهام: اللعب بجانب صلاح في أولمبياد طوكيو شرف كبير وتم تحريف تصريحاتي

أكد النجم الشاب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة والمنتخب الوطني المصري الأولمبي أن اللعب بجوار النجم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، سيكون بمثابة الشرف الكبير سواء له أو لأي لاعب آخر في منتخب مصر الأولمبي.
وأشار أيضاً إلى أن تصريحاته التي أدلى بها مؤخراً عن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو قد تم تحريفها من جانب بعض وسائل الإعلام المصرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن صلاح يُعد أفضل لاعب في العالم حالياً.
وشدد بيكهام على أن المقصود من تصريحاته الأيام الماضية عبر شاشة قناة تايم سبورت، هو عدم رغبته في استدعاء أي لاعب كبير إلى صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وليس فقط محمد صلاح، حتى لا يتعرض أي لاعب شاب من المتواجدين حالياً إلى الظلم من خلال عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
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