موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 26/11/2019

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موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم ملف صدارة هذه المجموعة قبل جولة واحدة فقط من نهاية مرحلة المجموعات.

ويُدرك اليوفي جيداً مدى أهمية إنهاء دور المجموعات في الصدارة دائماً، حتى يضمن مواجهة أسهل نسبياً في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى خوض لقاء إياب الدور ثمن النهائي على أرضه ووسط جماهيره، مما يُعطيه أفضلية كبيرة من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي.

وأبان يوفنتوس عن قوته بشكل واضح للغاية مطلع الأسبوع الحالي، من خلال فوزه المثير على حساب مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالرغم من أن الجميع توقع سقوط فريق السيدة العجوز في هذا اللقاء، نظراً لكونها أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي مباشرة وأيضاً بسبب غياب كريستيانو رونالدو من أجل حصوله على الراحة السلبية.

على الجانب المقابل، يأمل فريق أتلتيكو مدريد في الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي أدخل نفسه فيها الأسابيع الماضية، حيث بات فريق الروخي بلانكوس لا يعرف طريق الانتصار إلا بشق الأنفس، مما يجعله مُهدداً بعدم القدرة على المنافسة على الألقاب مرة أخرى الموسم الحالي مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

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