موعد مباراة قطر والعراق في افتتاح كأس الخليج الثلاثاء 26/11/2019

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موعد مباراة قطر والعراق، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في المباراة الافتتاحية ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الخليج، إضافة إلى عشاق المنتخب القطري، وأيضاً عشاق المنتخب العراقي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة قطر والعراق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة قطر والعراق.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة قطر والعراق، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من قطر والعراق قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في افتتاح مسابقة كأس الخليج 2019 م.

موعد مباراة قطر والعراق

موعد مباراة قطر والعراق، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في المباراة الافتتاحية ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر والعراق تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قطر والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر والعراق، ستكون مباراة قطر والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة قطر والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة قطر والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة العراقية الرياضية المجانية، فيما سيكون المعلق علي لفته هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات قطر والعراق

موعد مباراة قطر والعراق، يدخل المنتخب القطري غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره المنتخب العراقي في افتتاح مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل قطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم منتخب قطر أن حظوظه ستكون كبيرة للغاية من أجل الظفر بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، نظراً لأن البطولة تُقام على أرضه ووسط جماهيره في المقام الأول، إضافة إلى امتلاك المنتخب القطري لعناصر قوية للغاية على مستوى جميع الخطوط.

ويمتلك العنابي أفضلية كبيرة على جميع المنتخبات الخليجية في الوقت الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاحه في التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه مطلع العام الحالي 2019 بعدما تخطى عقبة جميع المنتخبات الآسيوية.

على الجانب المقابل، يأمل منتخب العراق في تحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة مشواره بالنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، وخاصة وأنه يطمح بدوره للمنافسة بقوة على اللقب الخليجي هذه المرة في ظل الحالة الطيبة التي مر بها مؤخراً.

وحقق منتخب أسود الرافدين نتائج مميزة للغاية الفترة الماضية خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2022، مما زاد من طموحات الشارع العراقي بأكمله قبل انطلاقة مسابقة كأس الخليج، على أمل أن يتمكن المنتخب العراقي من العودة من جديد إلى التربع على عرش كرة القدم الخليجية في نهاية المطاف لتكون نهاية عام 2019 مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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