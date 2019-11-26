مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/11/2019 .. ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/11/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء العديد من مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما تُقام أيضاً مباراتين في مسابقة كأس الخليج، وأخيراً مباراة وحيدة في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/11/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجزيرة الإماراتي / الإسماعيلي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، المعلق علي سعيد الكعبي، الساعة الرابعة عصراً.

اف سي مصر / وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد عفيفي، الساعة الخامسة مساءً.

مصر المقاصة / حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الشاذلي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

منتخب قطر / منتخب العراق، كأس الخليج، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق حفيظ دراجي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق طارق الملا، الساعة السادسة والنصف مساءً.

منتخب الإمارات / منتخب اليمن، كأس الخليج، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق عامر الخوذيري، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد الحدي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، الساعة الثامنة والنصف مساءً.

لوكوموتيف موسكو الروسي / باير ليفركوزن الألماني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 19:55 مساءً.

غلطة سراي التركي / كلوب بروج البلجيكي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 19:55 مساءً.

ريال مدريد الإسباني / باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

مانشستر سيتي الإنجليزي / شاختار الأوكراني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة العاشرة مساءً.

يوفنتوس الإيطالي / أتلتيكو مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة العاشرة مساءً.

أتالانتا الإيطالي / دينامو زغرب الكرواتي، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة العاشرة مساءً.

النجم الأحمر الصربي / بايرن ميونخ الألماني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة العاشرة مساءً.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي / أولمبياكوس اليوناني، دوري أبطال أوروبا، الجولة الخامسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة مساءً.

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