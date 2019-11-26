تشكيل ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو / إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي / إدريسا جاي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابيِ / نيمار جونيور / ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

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