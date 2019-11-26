تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير / خوسيه ماريا خيمينيز / هيرموسو / رينان لودي.

خط الوسط: توماس بارتي / هيكتور هيريرا / كوكي / توماس ليمار / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: جواو فيليكس.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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