فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي دون تغييرات عن لقاء الجونة

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق النجم الساحلي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولم تشهد قائمة الأهلي أي تغييرات على الإطلاق عن قائمة مباراة الجونة، حيث غادرت بعثة المارد الأحمر مباشرة من مدينة الغردقة صباح اليوم الثلاثاء تجاه دولة تونس، علماً بأن لقاء الأهلي والنجم الساحلي سوف يُقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق النجم الساحلي:

حراسة المرمى: علي لطفي / شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد / أحمد فتحي / علي معلول / محمد هاني / أيمن أشرف / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حسام عاشور / حسين الشحات / عمرو السولية / جيرالدو / أليو ديانج / رمضان صبحي / وليد سليمان / جونيور أجايي / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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